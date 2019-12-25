В Петербурге ограничат движение транспорта в трех районах с 4 ноября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в трех районах с 4 ноября.

В Петербурге ограничат движение транспорта в Красногвардейском, Кронштадтском и Центральном районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Красногвардейский район

С 4 по 26 ноября в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по улице Электропультовцев в муниципальном округе Ржевка от улицы Химиков до улицы Потапова.

Кронштадтский район

В связи с производством работ по реконструкции тепловой сети с 4 по 5 ноября закрывается движение транспорта на перекрестке Посадской улицы и улицы Всеволода Вишневского в Кронштадте.

Центральный район

В связи с производством работ по установке фасадных лесов с 4 по 26 ноября ограничивается движение транспорта по Миллионной улице от набережной Лебяжьей канавки до Суворовской площади.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение в четырех районах с 3 ноября.

Фото: Piter.TV