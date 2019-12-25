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В Петербурге ограничат движение транспорта в трех районах с 4 ноября
Сегодня, 12:45
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В Петербурге ограничат движение транспорта в трех районах с 4 ноября

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ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в трех районах с 4 ноября.

В Петербурге ограничат движение транспорта в Красногвардейском, Кронштадтском и Центральном районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Красногвардейский район

С 4 по 26 ноября в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по улице Электропультовцев в муниципальном округе Ржевка от улицы Химиков до улицы Потапова.

Кронштадтский район

 

В связи с производством работ по реконструкции тепловой сети с 4 по 5 ноября закрывается движение транспорта на перекрестке Посадской улицы и улицы Всеволода Вишневского в Кронштадте.

 

Центральный район

 

В связи с производством работ по установке фасадных лесов с 4 по 26 ноября ограничивается движение транспорта по Миллионной улице от набережной Лебяжьей канавки до Суворовской площади.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение в четырех районах с 3 ноября.

Фото: Piter.TV

Теги: гати, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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