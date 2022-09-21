В Петербурге ограничат движение в четырех районах с 3 ноября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в четырех районах с 3 ноября.

В Петербурге в Василеостровском, Курортном, Московском и Центральном районах ограничат движени транспорта с 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Василеостровский район

В связи с производством работ по реконструкции водопровода с 3 по 9 ноября закрывается движение транспорта по 24-25-й линиям В.О. в направлении от Среднего проспекта В.О. к Большому проспекту В.О.

Курортный район

С 3 по 13 ноября из-за ремонта дороги закрывается движение транспорта по 1-й Лесной улице в городе Зеленогорске от Квартального переулка до тупика.

Московский район

С 3 по 15 ноября в связи с производством работ по прокладке водопровода ограничено движение транспорта по Звездной улице от Московского шоссе до улицы Ленсовета.

Центральный район

С 3 по 6 ноября из-за ремонта дороги ограничивается движение транспорта по транспортному тоннелю у Большеохтинского моста (левый берег).

В связи с производством работ по прокладке инженерных сетей с 3 по 15 ноября ограничивается движение транспорта по Херсонскому проезду от Синопской набережной до Херсонской улицы, а также движение транспорта по Херсонскому проезду в направлении от Синопской набережной к дому 4 по Херсонскому проезду.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта.

Фото: Piter.TV