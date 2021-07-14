Таксист в Омске избил и выкинул женщину в пятимесячным младенцем из салона

После инцидента пострадавшая получает угрозы в соцсетях якобы от жен напавшего на нее водителя.

В Омске произошло произошло резонансное происшествие - водитель такси избил и выкинул из салона своего авто молодую женщину с пятимесячным малышом в ответ на просьбу высадить ее из-за слишком долгой поездки. Пострадавшая рассказала телеканалу "360" о подробностях произошедшего.

Как выяснилось, омичка вызвала водителя, чтобы побыстрее добраться на курсы: обычно она ехала в такси до нужного места примерно 7 минут, но на этот раз машина стала писать круги у домов, не находя нужной точки для парковки.

Я ему уже показывала, где въезд, потребовала, чтобы он выпустил меня из машины, так как опаздывала, а он заблокировал двери. Начал угрожать, что сейчас меня увезет, и поехал в сторону рынка, где выезд на трассу. сообщила избитая пассажирка

После начала конфликта женщина решила позвонить матери, чтобы та вызвала правоохранителей. Именно в тот момент таксист поднял руку на пассажирку, ударив ее в левое ухо, а потом схватив за волосы. После чего пострадавшую с ребенком выкинули из машины. К счастью, она успела вовремя перехватить автолюльку.

После случившегося женщина зафиксировала побои в полиции. Позже история разошлась по соцсетям - тогда на омичку и ее родственников посыпались странные угрозы от незнакомок.

Они представлялись его женами. Одна говорит, что это вообще они на меня напишут заявление за клевету. Другая сказала, что он меня даже пальцем не тронул, а я не расплатилась за поездку. Третья пишет угрозы и говорит, что мы еще будем извиняться. добавила жительница Омска

Пресс-служба прокуратуры Омской области заверила, что полиция уже начала проверку по факту нападения. На данный момент личность таксиста устанавливается.

Ранее мы сообщили о том, что таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Металлострое (Петербург).

Фото: Pixabay