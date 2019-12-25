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Таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Металлострое
Сегодня, 9:45
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Таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Металлострое

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Потерпевшая уточнила, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения и примет таксиста не запомнила.

В Металлострое таксист изнасиловал пьяную пассажирку. Об этом стало известно Piter.tv.

Из квартиры в Металлострое была госпитализирована 30-летняя женщина с ушибом половых органов. Пострадавшая сообщила, что ночью 23 июня она вызвала такси. По дороге домой её изнасиловал таксист-мигрант.

Потерпевшая уточнила, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения и примет таксиста не запомнила. Проводится проверка.

Недавно в Московской области полицейские задержали трех мужчин, устроивших групповое изнасилование в Кронштадте.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, металлострой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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