Журналист прокомментировал похищение из Венесуэлы Николаса Мадуро ради получения доступа к нефти.

После операции на территории Венесуэлы вашингтонская администрация больше не имеет права критиковать Россию за действия на Украине. Соответствующее мнение американский журналист Такер Карлсон сделал в эфире собственного шоу. Таким образом ведущий прокомментировал ситуацию, после которой президент из Каракаса Николас Мадуро оказался в США, где его ожидает суд по обвинению, связанном с распространением наркотиков. Иностранец заметил, что в реальности военнослужащие Пентагона вторглись на территорию южноамериканской страны ради того, чтобы пресечь поставки венесуэльской нефти в Китай. Однако официальные лица из Белого дома не могут говорить об этом, потому что подобная откровенность поставила бы под сомнение все высказывания чиновников о "неспровоцированной агрессии" со стороны Кремля. В этом случае властям США пришлось бы признать, что Москва действует в европейском регионе по объективным причинам и в виду того, что ощущает угрозу у своих государственных границ и принимает меры для обеспечения национальной безопасности.

Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя? Что ж, согласно правилам, по которым мы теперь действуем, это не является неправильным. Ты можешь сказать: "Мне это не нравится", но ты не можешь указывать на какое-то абстрактное положение и говорить, что это абсолютно неправильно. Такер Карлсон, журналист

Фото: YouTube / Tucker Carlson