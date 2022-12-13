Журналист оценил нарратив в западных СМИ о СВО России на Украине.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast условия для выхода из украинского кризиса. Журналист считает, что киевскому режиму давно пора прояснить тот момент, что территория крымского полуострова давно представляет из себя российский морской порт, поэтому украинским властям "не видать Крыма". По мнению гостя программы, власть Вашингтона широко распространяется на Киев, поэтому США могут заставить президента Владимира Зеленского пойти на "подобный шаг", говоря о достижении мира в регионе конфликта.

Он никогда вам не принадлежал и не будет. Может, вы вернете себе часть территорий, но явно не те, где проживает в основном русскоязычное население. Но всего в этом мире не заполучить! Такер Карлсон, ведущий из США

Такер Карлсон считает, что Украина не представляет из себя независимое государство, а является только американским саттелитом. Он напомнил, что именно Вашингтон выплачивает пенсии украинским государственным служащим и финансирует пенсионный фонд страны. По мнению иностранного эксперта, западный нарратив о российской специальной военной операции на Украине намеренно загоняет местную аудиторию в моральную дихотомию борьбы добра со злом.

Трамп считает, что США нужно озаботиться сменой власти в Белом доме вместо Кремля.

Фото и видео: YouTube / FULL SEND PODCAST