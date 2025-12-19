  1. Главная
Сегодня, 14:24
Такер Карлсон считает неминуемыми удары США по Ирану

Американец полагает, что США также собираются забрать себе Гренландию.

.Американский журналист Такер Карлсон считает неизбежными военные действия Пентагона против Ирана.  Соответствующее мнение американский журналист Такер Карлсон сделал в эфире собственного шоу. Таким образом ведущий  прокомментировал ситуацию, при которой он видит перспективы того, что вашингтонская администрация при президенте-респкубликанце Дональде Трампе отнимут остров Гренландия у датского правительства.

Мы ждем того, что выглядит как неминуемые удары по Ирану. Понятия не имею, случится это или нет. Но все указывает, что что-то приближается. Импульс в этом направлении. Выглядит, будто мы ударим по Ирану или сделаем что-то там. Выглядит, будто США заберут Гренландию у Дании.

Такер Карлсон, журналист

Ранее Такер Карлсон был склонен предсказывать мировые конфликты. В частности, он говорил о том, что увеличение бюджета военного министерства США говорит о подготовке властей из Белого дома к масштабной войне. В середине декабря 2025 года Такер Карлсон утверждал, что Дональд Трамп объявит о войне с Венесуэлой. 

Такер Карлсон заявил, что США больше не имеют права критиковать Россию.

Фото: YouTube / Tucker Carlson

