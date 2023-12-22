Журналист рассказал о своей попытке пообщаться с бывшим британским премьером.

Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze и журналисту Глену Беку рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у него миллион долларов за интервью, в которых иностранный политик мог бы разъяснить собственную позицию в отношении регионального конфликта на Украине. Гость шоу назвал британца тем человеком, который в 2022 году по поручению Белого дома собственноручно "торпедировал российско-украинские мирные договоренности". Такер уверен в том, что бывший чиновник Соединенного королевства несет ответственность за гибель сотен тысяч граждан киевского режима. Американский журналист рассказал, что отправил запрос Борису Джонсону после того, как отставной политик назвал его "орудием Кремля" за интервью с российским Владимиром Путиным. Сначала он получил отказ, но потом Карлсону выдвинули финансовые условия.

В конце концов один из его советников вернулся ко мне и сказал: "Он переговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов. Он хочет миллион в долларах США, золоте или биткоинах". Это случилось буквально вчера, два дня назад. Такер Карлсон, журналист

Такер Карлсон заметил, что не защищает Владимира Путина, однако российский президент не требовал от американца миллион долларов за интервью. В связи с этим фактом журналист считает Бориса Джонсона более скользким и неприятным типом, чем лидер Кремля.

Карлсон заявил, что в России продукты в четыре раза дешевле, чем в США.

Фото и видео: YouTube / Glenn Beck