По его словам, поход в магазин в Москве обошелся в 104 доллара.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в России продукты в четыре раза дешевле, чем в США. Об этом он сообщил в опубликованном на своем сайте видео.

Карлсон заявил, что его поразили цены в российских супермаркетах. По его словам, поход в магазин в Москве обошелся в 104 доллара, что составило чуть выше 9400 рублей. Журналист подчеркнул, что на родине за подобный набор он бы заплатил в четыре раза больше.

Мы гадали, сколько все это будет стоить. У нас все, кто покупал продукты, были из США. И мы не обращали внимание на стоимость, мы просто складывали в тележку то, что ели бы в течение недели. Такер Карлсон, журналист

Ранее Карлсон назвал восхитившую его станцию метро в Москве.

Видео: Telegram / Двач