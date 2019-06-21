Американец объяснил, что у Вашингтона больше нет той мощи, чтобы влиять на мировые события.

Американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что Вашингтон уже проиграл войну против Москвы, которую вели американские военнослужащие, Государственный департамент и специальные службы, переоценив собственные силы. Соответствующее мнение иностранец сделал в эфире собственного шоу, гостем которого на этот раз стал местный конспиролог Алекса Джонсон. Таким образом ведущий интервью прокомментировал информацию о военных поставках Пентагона для Вооруженных сил Украины. По словам Карлсона, действия США против России на самом деле никак не были связаны с киевским режимом.

Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин. Факт, что она будет заселена выходцами из третьего мира. Я имею в виду Украину. Такер Карлсон, журналист

Такер Карлсон сравнил действия США с разведенным 60-летним мужчиной, который все еще пытается ухаживать за молодыми женщинами, не понимая, что те считают это абсурдным. Он пояснил, что такая ситуация происходит на уровне наций, когда какая-то из стран уверена, что способна влиять на события, происходящие на геополитической арене, но в реальности такой возможности у нее нет.

Это называется гордыня, и именно так разрушаются империи, а народы исчезают. И я действительно боюсь этого. Почему мы не можем признать, что не смогли выиграть обычную войну против России, и точка? Что это говорит о нашей мощи? Такер Карлсон, журналист

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Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson