Тайка Вайтити снимет мультсериал "Чарли и шоколадная фабрика"

Картина будет состоять из двух эпизодов.

Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет мультсериал по мотивам книги Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Об этом сообщает издание Variety.

Шоу будет состоять из двух эпизодов. Один из них посвятят вымышленному народу Умпа-Лумпов, с которым дружил Вилли Вонка. Мультсериал покажут на Netflix. По словам создателей, он сохранит дух оригинальной истории, однако и расскажет о мире и персонажах, выходящих за рамки книги Даля.

Дата выхода анимационного фильма пока неизвестна.

Напомним, в 2005 году на экраны вышел фильм "Чарли и шоколадная фабрика". Главные роли в нем исполнили Джонни Депп, Фредди Хаймор, Хелена Бонем Картер, Ноа Тейлор и др. История рассказывает о мальчике, который отправился на экскурсию на шоколадную фабрику Вилли Вонки. Чего только там нет: и травяные луга из сладкого мятного сахара, и Комната изобретений с леденцами, и Ореховая комната, и стеклянный лифт в Телевизионную комнату.

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Фото: кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика", 2005 год