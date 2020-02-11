Также компенсацию оформит страховая компания ERV.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что Таиланд выплатит семье погибших детей из России более 8 млн рублей. Об этом сообщает телеканал "360".

Также компенсацию оформит страховая компания ERV, где числились погибшие брат и сестра. Компания заявила, что за каждого из них организация выплатит примерно по 2,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно о том, что среди пострадавших во время столкновения катеров оказались бабушка и дедушка детей. Их госпитализированы в больницу с травмами.

Ранее мы сообщали о том, что погибшими детьми в Таиланде оказались брат и сестра из Челябинской области.