Таиланд депортирует россиянина, снявшегося в скандальном видеоролике

Ранее по соцсетям распространился видеоролик, на котором молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа.

Власти Таиланда депортируют и внесут в черный список российского гражданина Георгия Дзугкоева за публичный половой акт после завершения судебных процедур. Соответствующее заявление сделала местная туристическая полиция. Полиция королевства также задержала 59-летнюю женщину по имени Дина, являющуюся сообщницей в скандальном инциденте.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и был расценён властями как оскорбление Таиланда и ущерб его туристическому имиджу. тайский портал INN со ссылкой на пресс-релиз туристической полиции

В иностранном издании говорится о том, что по распоряжению генерал-лейтенанта, главы иммиграционной полиции Пханумаса, у задержанных были аннулированы визы. Теперь они внесены в чёрный список и признаны лицами, представляющими угрозу общественному порядку и нарушающими нормы морали. Власти страны заметили, что любые иностранцы, которые проявили неуважение к законам и традиция, будут немедленно задержаны, лишены визы и выдворены с запретом на повторный въезд.

Фото: Phuket City Police Station