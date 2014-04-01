ТУ-142 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

Военные Северного флота рассказали об 11-часовом полете двух российских Ту-142.

Российские самолеты ТУ-142 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом рассказали представители пресс-службы Северного флота. Военные уточнили, что в операции были задействованы два экипажа. После отработки задания летчики приземлились на аэродроме Кипелово в Вологодской области.

Известно, что продолжительность полета составила порядка 11 часов. На начальном участке Ту-142 сопровождали отечественные Су-33. Во время полета над Норвежским и Северным морями экипажи сопровождались Военно-воздушными силами Норвегии и Великобритании.

В воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon ВВС Великобритании пресс-служба Северного флота РФ

В Новосибирске самолет пролетел прямо над головами рыбаков.

Фото: Минобороны России