В Новосибирске самолет пролетел прямо над головами рыбаков

По факту нарушения организована проверка.

Самолет напугал рыбаков, пролетев прямо над головами под Новосибирском. Бреющий полет напугал людей и едва не стал причиной трагедии. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту нарушения, сообщает "РИА Новости".

В соцсетях был опубликован видеоролик, на котором легкомоторный самолет кружит над рыбаками на Обнинском водохранилище. По словам очевидцев, между самолетом и отдыхающими оставалось всего два метра.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. источник в транспортной прокуратуре для "РИА Новости"

Ранее легкий самолет потерпел крушение в Мексике.

Видео: Youtube/Курьер. Среда. Бердск