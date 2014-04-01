В Новосибирске самолет пролетел прямо над головами рыбаков

Самолет напугал рыбаков, пролетев прямо над головами под Новосибирском. Бреющий полет напугал людей и едва не стал причиной трагедии. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту нарушения, сообщает "РИА Новости".
В соцсетях был опубликован видеоролик, на котором легкомоторный самолет кружит над рыбаками на Обнинском водохранилище. По словам очевидцев, между самолетом и отдыхающими оставалось всего два метра.
Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
источник в транспортной прокуратуре для "РИА Новости"
Ранее легкий самолет потерпел крушение в Мексике.
Видео: Youtube/Курьер. Среда. Бердск
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