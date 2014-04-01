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В Новосибирске самолет пролетел прямо над головами рыбаков

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По факту нарушения организована проверка.

Самолет напугал рыбаков, пролетев прямо над головами под Новосибирском. Бреющий полет напугал людей и едва не стал причиной трагедии. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту нарушения, сообщает "РИА Новости".

В соцсетях был опубликован видеоролик, на котором легкомоторный самолет кружит над рыбаками на Обнинском водохранилище. По словам очевидцев, между самолетом и отдыхающими оставалось всего два метра.  

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

источник в транспортной прокуратуре для "РИА Новости"

Ранее легкий самолет потерпел крушение в Мексике.

Видео: Youtube/Курьер. Среда. Бердск

Теги: новосибирск, обнинское водохранилище, самолет
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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