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Стоимость ТРЦ "Июнь" понизилась до 3 млн рублей
Сегодня, 13:58
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Стоимость ТРЦ "Июнь" понизилась до 3 млн рублей

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Для объекта на Индустриальном проспекте по-прежнему не могут найти покупателя.

Сбербанк снова снизил стоимость ТРЦ "Июнь": поскольку объект так и не нашёл своего покупателя, его цена упала до 3 млрд рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Площадь трогово-разлекательного центра составляет 62 тыс. кв.м. Ранее его владельцем являлась ГК "Регионы". Сбербанк кредитовал строительство торговых объектов организации и забрал их из-за долгов. 

Напомним, что в сентябре ТРЦ "Июнь" оценивали в 3,75 млрд рублей. 

Ранее мы сообщили о том, что старейшую винодельню в Ленобласти выставили на торги почти за 150 млн рублей.

Фото: Фото: ВКонтакте / ТРЦ "ИЮНЬ" Санкт-Петербург

Теги: санкт-петербург, трц июнь
Категории: Лента новостей,

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