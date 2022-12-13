Стоимость ТРЦ "Июнь" понизилась до 3 млн рублей

Для объекта на Индустриальном проспекте по-прежнему не могут найти покупателя.

Сбербанк снова снизил стоимость ТРЦ "Июнь": поскольку объект так и не нашёл своего покупателя, его цена упала до 3 млрд рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Площадь трогово-разлекательного центра составляет 62 тыс. кв.м. Ранее его владельцем являлась ГК "Регионы". Сбербанк кредитовал строительство торговых объектов организации и забрал их из-за долгов.



Напомним, что в сентябре ТРЦ "Июнь" оценивали в 3,75 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что старейшую винодельню в Ленобласти выставили на торги почти за 150 млн рублей.

Фото: Фото: ВКонтакте / ТРЦ "ИЮНЬ" Санкт-Петербург