Старейшую винодельню в Ленобласти выставили на торги почти за 150 млн рублей

В составе лота представлены земельный участок в поселке Новый Свет площадью 3,7 га, а также несколько производственных корпусов и оборудование.

В Ленобласти выставили на торги старейшую винодельню "Северная Венеция". Судя по данным единого федерального реестра сообщений о банкротстве, участок в посёлке Новый Свет Гатчинского района, производственные корпуса и оборудование оценили в 150 млн рублей.

Известно, что земля является собственностью компании ООО "Меркурий", которая выступает совладельцем предприятия. Ожидается, что лот уйдёт с молотка 3 марта.

Отметим, что винодельню уже пытались продать за более высокую цену (165,5 млн рублей), однако желающих приобрести её так и не нашлось.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный одобрил расширение завода радиоэлектроники в ОЭЗ.

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