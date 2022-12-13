Смольный одобрил расширение завода радиоэлектроники в ОЭЗ

Площадь участка составляет 1,2 гектара.

Смольный одобрил выкуп участка на территории Новоорловская Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" для расширения завода радиоэлектроники "Пантес". Площадь участка составляет 1,2 гектара. Об этом в понедельник, 23 января, рассказали в пресс-службе Смольного.

За первый год работы компания планирует выпустить до миллиона высокотехнологичных изделий. Сообщается, что его продукцию используют отечественные предприятия в сферах энергетики, транспорта, связи и телекоммуникаций.

Напомним, что компания открыла завод летом 2022 года и создала более 200 рабочих мест.

Ранее Фонд имущества Петербурга выставил на торги дворец Бельведер в Петергофе. Памятник федерального значения, построенный в середине XIX века, сдадут в аренду на 10 лет почти за 2 млн рублей.

Фото: Piter.tv



