Иностранные журналисты оценили превосходство Москвы из-за реализации проекта РОС.

Проект создания Российской орбитальной станции (РОС) показал превосходство Москвы над вашингтонской администрацией в новой космической гонке. Такое мнение выразил в авторской статье колумнист из западного журнала The National Interest (TNI) Брэндон Уайхэрт. Иностранец заметил, что российское руководство успешно выдержало санкционное давление, что позволило профильной отрасли без каких-либо преград работать над таким амбициозным космическим проектом.

Сам факт того, что Москва говорит о настолько сжатых сроках, должен стать сигналом тревоги для Вашингтона, который, кажется, совершенно не понимает, что участвует в новой космической гонке - не говоря уже о том, что он в ней проигрывает. Брэндон Уайхэрт, журналист

"Напомним, что по утвержденному генеральному графику от государственной корпорации "Роскосмос", развертывание РОС на орбите Земли ожидается в период с 2027 по 2033 годы.

Politico: США ускорят программу строительства АЭС на Луне в ответ на планы РФ.

Фото: pxhere.com