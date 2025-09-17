Баканов рассказал о новой российской орбитальной станции

В "Роскосмосе" напомнили о планах по полетам на Луну.

Перспективная российская орбитальная станция станет "станцией подскока" к естественному спутнику Земли. Соответствующее заявление сделал генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, выступая в эфире проекта "Соловьев LIVE" перед журналистом Владимиром Соловьевым. Эксперт отметил, что на территории РОС будут отрабатываться технологии автономности, так как они важны для обеспечения безопасной жизнедеятельности человека на Луне.

Конечно, и станцией подскока.... в начале развернуть инфраструктуру для этой жизни, посмотреть как она работает, и как раз автономная станция на орбите будет первым этапом для этого. Дмитрий Баканов, глава "Роскосмоса"

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев LIVE