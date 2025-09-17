Баканов рассказал о новой российской орбитальной станции

Перспективная российская орбитальная станция станет "станцией подскока" к естественному спутнику Земли. Соответствующее заявление сделал генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, выступая в эфире проекта "Соловьев LIVE" перед журналистом Владимиром Соловьевым. Эксперт отметил, что на территории РОС будут отрабатываться технологии автономности, так как они важны для обеспечения безопасной жизнедеятельности человека на Луне.
Конечно, и станцией подскока.... в начале развернуть инфраструктуру для этой жизни, посмотреть как она работает, и как раз автономная станция на орбите будет первым этапом для этого.
Дмитрий Баканов, глава "Роскосмоса"
Баканов анонсировал появление аналога Starlink в России.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев LIVE
