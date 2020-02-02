Депутату Борису Вишневскому отказали в регистрации на выборы в ЗакС Петербурга

За отказ проголосовали 8 членов комиссии, против – 4.

Территориальная избирательная комиссия №30 отказала члену партии "Яблоко" Борису Вишневскому в регистрации на выборы в Законодательное собрание Петербурга по округу №2. Об этом сообщили в пресс-службе партии 4 августа.

Причина отказа – "неправильно" оформленный документ о решение съезда о выдвижении, а также неверный документ о согласовании своей кандидатуры с Федеральным политкомитетом партии.

Комиссия опирается на статью 32 закона Санкт-Петербурга о выборах в ЗакС. При этом данный закон не устанавливает каких-либо требований к этим документам. пресс-служба партии "Яблоко"

Ранее Вишневский заявлял, что ТИК не имеет права снимать его с выборов. Однако тезкам депутата избирательная комиссия, по мнению Вишневского, не отказывает в регистрациях. Депутат намерен обжаловать решение, принятое не в его пользу.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга