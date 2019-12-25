Вишневский: ТИК-30 намерен отказать мне в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа

Сам депутат намерен обжаловать решение, принятое не в его пользу.

Территориальная избирательная комиссия №30 намерена отказать члену партии "Яблока" Борису Вишневскому в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания Петербурга по округу № 2. Об этом депутат написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

По словам Вишневского, у ТИКа нет на это решение законных оснований. Однако тезкам депутата избирательная комиссия, по мнению Вишневского, не отказывает в регистрациях.

Зато хотят регистрировать фальшивых "Вишневских" – к их подписям у комиссии серьезных претензий нет. Но не регистрировать настоящего. Борис Вишневский, член партии "Яблоко"

Сегодня, 4 августа, в 18:15 в ТИКе состоится заседание. Станет известно, зарегистрируют ли Вишневского на участия в выборах в ЗакС Петербурга или нет.

Ранее кандидат от "Зелёной альтернативы" Алексей Терехов и самовыдвиженец Борис Иванович Вишневский, который, предположительно, сменил имя перед выборами, пожаловались на то, что их оппонент помогал задержанным во время протестных акций в 2021-м году. Они считают, что Вишневский может быть причастен к деятельности экстремистской организации, и потому его надо наказать.

Фото: ВКонтакте / Борис Вишневский