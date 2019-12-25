Вишневского потребовали снять с выборов в Госдуму и ЗакС за помощь задержанным

Вопрос о регистрации депутаты для участиях в выборах в Госдуму будет рассматриваться уже сегодня.

На члена партии "Яблока" Бориса Вишневского в территориальные избирательные комиссии поступили две жалобы. Об этом сообщила пресс-служба партии в Петербурге.

Кандидат от "Зелёной альтернативы" Алексей Терехов и самовыдвиженец Борис Иванович Вишневский, который, предположительно, сменил имя перед выборами, пожаловались на то, что их оппонент помогал задержанным во время протестных акций в 2021-м году. Они считают, что Вишневский может быть причастен к деятельности экстремистской организации, и потому его надо наказать.

Зарегистрируют ли Бориса Вишневского на участия в выборах в Госдуму станет известно 2 августа, а в ЗакС Петербурга - 4 августа.

Напомним, что для петербуржцы могут изменить свой избирательный участок для голосования за кандидатов в депутаты Госдумы.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга