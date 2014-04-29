THQ Nordic поделилась геймплеем Last Train Home

Официальная дата релиза еще неизвестна.

Издательство THQ Noridc совместно со студией Ashborne Games продемонстрировали геймплейный трейлер компьютерной игры Last Train Home. По сюжету истории Первая мировая война завершилась, но сражения между противниками всё ещё идут. Пользователям нужно вернуть бойцов из домой до Чехословкации, но сначала - добраться из эпицентра гражданской войны в Сибири до до Владивостока Для этого им придется управлять стальным составом на железной дороге, а в некоторых местах самостоятельно прокладывать рельсы. Авторы добавили, что бронированный транспорт будет двигаться через опасные земли, на которых персонажам придётся выживать любой ценой. Официальная премьера Last Train Home запланирована на 2023 год на платформе персональных компьютеров.

Teenage Mutant Ninja Turtles в стиле God of War показали в первом трейлере.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic