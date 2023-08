Авторы пояснили, что хотят оставить в живых только одну черепашку-ниндзя.

Teenage Mutant Ninja Turtles в стиле God of War показали в первом трейлере. Компания Nickelodeon официально опубликовала в социальных сетях первый трейлер проекта про "Черепашек-Ниндзя", получивший подзаголовок The Last Ronin. Ранее о разработке ролевого экшена стало известно в марте 2023 года из слов вице-президента Paramount Global.

За разработку проекта ответственна студия Black Forest Games, известная зрителям за создание ремейка Destroy All Humans!, а издателем выступит THQ Nordic. В демонстрационном ролике создатели показали четыре свечи, три из которых постепенно угасают. Таким образом авторы хотят навести на мысль о том, что в живых осталась лишь одна Черепашка. Соавтор Кевин Истмен рассказывал, что авторы не хотят делать "мейнстримный" проект, поэтоу основой игры будет комикс The Last Ronin. Он рассказывает взрослую историю, в которой выжил остался лишь один персонаж. К текущему моменту дата выхода компьютерной новинки неизвестна. Однако она будет реаоизована для таких платформ как персональные компьютеры, PlayStation 5 и Xbox Series.

Фото и видео: YouTube / IGN