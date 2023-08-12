THQ Nordic опубликовала свежий геймплей продолжения Outcast

В соцсетях появился презентационный ролик об игре.

Компания-издатель THQ Nordic устроила официальное презентационное мероприятие своих будующих проектов. Одним и з них стала компьютерная игра Outcast 2: A New Beginning. Она представляет из себя продолжение оригинальной част. В опубликованном в социальных сетях трейлере авторы показали, как будет происходить исследование локаций, сражения и продемонстрировали богатое разнообразие мира. Приключение выйдет на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

THQ Nordic показала геймплей аркадной игры Wreckreation.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic