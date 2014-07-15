THQ Nordic показала геймплей аркадной игры Wreckreation

Авторы рассказали о процессе кастомизации территории.

На своей официальной презентации издательство THQ Nordic продемонстрировала зрителям геймплейный ролик новой компьютерной аркадной игры Wreckreation. В ней разработчики предлагают игрокам примерить на себя роль гонщика и строителя уникальных трасс. Создатели заметили, что все предметы на локациях подаются кастомизации — карты, транспорт и испытания. Официальный выход проекта запланирован на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

THQ Nordic показала игру Space For Sale про застройку таинственной планеты.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic