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THQ Nordic показала геймплей аркадной игры Wreckreation

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Авторы рассказали о процессе кастомизации территории.

На своей официальной презентации издательство THQ Nordic продемонстрировала зрителям геймплейный ролик новой компьютерной аркадной игры Wreckreation. В ней разработчики предлагают игрокам примерить на себя роль гонщика и строителя уникальных трасс. Создатели заметили, что все предметы на локациях подаются кастомизации — карты, транспорт и испытания.  Официальный выход проекта запланирован на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

THQ Nordic показала игру Space For Sale про застройку таинственной планеты.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic

Теги: thq nordic, wreckreation, аркада, геймплей, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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