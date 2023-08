THQ Nordic показала игру Space For Sale про застройку таинственной планеты

Игра разрабатывается для ПК и имеет страницу в Steam

Издательство THQ Nordic провела официальную презентационную трансляцию, на которой показала геймплей новой компьютерной игры Space For Sale. События этого проекта будут разворачиваются на таинственной планете, полной неизвестного. Пользователям придется взять на себя управление за персонажа-строителя. Он будет создавать дома для представителей внеземной жизни. Данная игра разрабатывается для персональных компьютеров и имеет страницу в стриминговом сервисе Steam. Там ее можно добавить в список желаемого. Дополнительно еймеры могут подать заявку на участие в закрытом бета-тесте.

THQ Nordic опубликовала ролик с переживаниями Эмили Хартвуд из Alone in the Dark.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic