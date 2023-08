THQ Nordic опубликовала ролик с переживаниями Эмили Хартвуд из Alone in the Dark

Игра выйдет в свет 25 октября.

Издательство THQ Nordic выпустила в социальных сетях трейлер, в котором показало героиню новой компьютерной игры Alone in the Dark (2023). В небольшом ролике персонаж по имени Эмили Хартвуд делится со зрителями тем, что у неё на душе. Ранее авторы проекта посвятили аналогичный ролик Эдварду Карнби. Новая часть Alone in the Dark должна выйти 25 октября 2023 года. У хоррора заявлен бесплатный пролог, который в настоящее время доступен в стриминговом сервисе Steam. Напомним, что недавно создатели проекта поделились сюжетными подробностями.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic