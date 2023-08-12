В новом трейлере Trine 5: A Clockwork Conspiracy показали диванный кооператив

Релиз приключения состоится 31 августа.

Издатель компьютерной игры Trine 5: A Clockwork Conspiracy организовал официальную презентацию, в рамках которой продемонстрировал геймплей своей новинки. В ролике авторы уделили внимание кооперативному режиму. Эта опция будет возможна как онлайн, так и реальной компании для двух-четырех геймеров. Ранее авторы демонстрировали пользователям возможности рыцаря Понтия и воровки Зои. Выход проекта в свет запланирован на 31 августа. Приключенческий боевик выйдет на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Приём предварительных заказов уже стартовал, в стриминговой сервисе Steam игру можно купить за 880 рублей со скидкой 20%.

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Фото и видео: YouTube / THQ Nordic