Свыше 27 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге

По всем вопросам, связанным с COVID-19, обращайтесь по номеру 122.

За последние сутки в Северной столице на коронавирус проверились 27 158 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 5 июня.

За этот же период в Единую информационно-справочную службу с вопросами об инфекции позвонили более 13 тысяч горожан.

Напомним, что в России выявили более тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Самым распространенным вариантом мутации COVID-19 в России остается британский штамм.

Стало известно, что Петербург увеличит производство вакцины от COVID-19. В рамках ПМЭФ Александр Беглов заявил о заключении соглашений о расширении производства.

Фото: Piter.tv