Свыше 27 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге

За последние сутки в Северной столице на коронавирус проверились 27 158 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 5 июня.
За этот же период в Единую информационно-справочную службу с вопросами об инфекции позвонили более 13 тысяч горожан.
Напомним, что в России выявили более тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Самым распространенным вариантом мутации COVID-19 в России остается британский штамм.
Стало известно, что Петербург увеличит производство вакцины от COVID-19. В рамках ПМЭФ Александр Беглов заявил о заключении соглашений о расширении производства.
Фото: Piter.tv
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