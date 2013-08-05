  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург увеличит производство вакцины от COVID-19
Сегодня, 8:48
167
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербург увеличит производство вакцины от COVID-19

0 0

Мера позволит обеспечить платную вакцинацию для иностранцев.

В Северной столице расширят производство вакцины от коронавируса.  Об этом сообщили на канале "78.ru" 5 июня. 

Серийное производство "Спутника V" запустил петербургский фармкластер. На ПМЭФ глава города отметил, что Петербург готов расширить производство. Александр Беглов уточнил, что сейчас в регионе работают над собственной вакциной. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что европейская проверка не нашла критических замечаний по вакцине "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев надеется, что на процесс регистрации российской вакцины не повлияет политика. 

Фото: pixabay

 

Теги: вакцинация, коронавирус, петербург, производство вакцины
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии