Петербург увеличит производство вакцины от COVID-19

Мера позволит обеспечить платную вакцинацию для иностранцев.

В Северной столице расширят производство вакцины от коронавируса. Об этом сообщили на канале "78.ru" 5 июня.

Серийное производство "Спутника V" запустил петербургский фармкластер. На ПМЭФ глава города отметил, что Петербург готов расширить производство. Александр Беглов уточнил, что сейчас в регионе работают над собственной вакциной.

Ранее на Piter.tv сообщили, что европейская проверка не нашла критических замечаний по вакцине "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев надеется, что на процесс регистрации российской вакцины не повлияет политика.

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