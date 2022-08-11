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Свежий трейлер Gotham Knights посвящён мрачному Красному Колпаку

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Релиз игры намечен на 25 октября.

Свежий трейлер компьютерной игры Gotham Knights посвящён мрачному персонажу Красному Колпаку. Ролик размещен на официальном YouTube-канале компании Warner Bros. Games. Создатели решили поделиться с аудиторией возможностями героя расправляться с его противниками в различных локациях города Готэма. Ранее стало известно о том, что авторы картины Gotham Knights поделились со зрителями информацией о разработке одного из наиболее узнаваемых злодеев вселенной DC. Речь идет о Мистере Фризе.

Напомним, что официальный выход проекта запланирован на 25 октября 2022 года. Проект будет доступен на персональных компьютерах и некст-ген консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Вышел первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat Legends: Snow Blind.

Фото и видео: YouTube / Warner Bros. Games

Теги: gotham knights, вселенная dc, компьютерная игра, красный колпак, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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