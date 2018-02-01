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Светящийся НЛО пролетел на фоне "кровавой" Луны во время суперлуния

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Во время прямой трансляции NASA суперлуния на фоне Луны появился неопознанный светящийся объект.

Накануне, 31 января, жители Земли наблюдали уникальное явление: суперлуние совпало с полным лунным затмением. 

Piter.TV сообщало, что NASA вело прямую трансляцию суперлуния. Она длилась несколько часов. В один из моментов трансляции в кадр попал светящийся объект, который прошел рядом с Луной слева. Объект двигался не по орбите Луны и периодически оставлял яркий след. А затем вовсе удалился и исчез из поля зрения телескопов. 

NASA и астрономы на данный момент никаких комментариев по данному факту не давал.

Суперлуние 31 января вызвало широкий интерес у людей по всему свету. Жители России со всех уголков страны охотно делятся фото и видео суперлуния.

Видео: Nasa, Sheila Allen

 

 

 

Теги: видео суперлуния , космос , наса , нло , суперлуние
Категории: Лента новостей Мировые новости

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