Светящийся НЛО пролетел на фоне "кровавой" Луны во время суперлуния

Во время прямой трансляции NASA суперлуния на фоне Луны появился неопознанный светящийся объект.

Накануне, 31 января, жители Земли наблюдали уникальное явление: суперлуние совпало с полным лунным затмением.

Piter.TV сообщало, что NASA вело прямую трансляцию суперлуния. Она длилась несколько часов. В один из моментов трансляции в кадр попал светящийся объект, который прошел рядом с Луной слева. Объект двигался не по орбите Луны и периодически оставлял яркий след. А затем вовсе удалился и исчез из поля зрения телескопов.

NASA и астрономы на данный момент никаких комментариев по данному факту не давал.

Суперлуние 31 января вызвало широкий интерес у людей по всему свету. Жители России со всех уголков страны охотно делятся фото и видео суперлуния.

Видео: Nasa, Sheila Allen