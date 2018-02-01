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Россияне делятся видео и фото суперлуния

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В социальных сетях появилось множество видео и фото суперлуния.

Накануне вечером, 31 января, жители всей планеты наблюдали уникальное редкое явление - суперлуние. Piter.TV писал об уникальности этого события.

Жители России в социальных сетях поделились видео и фотографии огромной луны и своими впечатлениями.

Фото: Фото: ВК, Екатерина Каширская, Леонид Вересов, КудаGo Петрозаводск ¦ АФИША Петрозаводска, Я из Владивостока!!Но живу в Питере!!, Александрова Анастасия (Хакасия), Наталья Цуканова, Александр Русанов

Видео: ВК, Татьяна Корчагина; YouTube/владимир брянский, shlum zx

 

 

Теги: видео , кровавая луна , лунное затмение , суперлуние , фото
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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