NASA запустило прямую трансляцию кровавого суперлуния

Сегодня люди на всей планете смогут увидеть необычное небесное явление.

Сегодня, 31 января, жители Земли смогут увидеть необычное и очень редкое небесное явление: кровавое суперлуние.

Все дело в том, что 31 января суперлуние совпадет с полным лунным затмением. Поэтому там, где не будет облаков люди смогут увидеть огромную красную луну. Луна полностью была погружена в тень чуть больше часа, а после 17.08 начала выходить из тени. В это время Луна взойдет над горизонтом в средней полосе РФ и приобретет багряные оттенки.

За уникальным явлением смогут наблюдать жители почти всей России. Также затмение будет видно на Украине, в Беларуси, Молдове, Прибалтике. Кроме того, за ним могут последить жители западной части Северной Америки, Канады, стран Азии, Гавайских островов, Аляски. А вот жители Южной Америки и Африки окажутся без этого зрелища. Но благодаря NASA жители и этой части планеты смогут увидеть уникальное лунное явление в прямой трансляции, которое запустило агентство в интернете.

Последнее полное лунное затмение было 2 января. Месяц в котром сразу два лунных затмения называется "Голубая Луна". В суперлунии и лунном затмении нет ничего устрашающего, хотя этим явлениям с древности приписывались мистические предзнаменования. Это просто лишний повод оторваться от повседневной рутины, взглянуть на не небо и подумать о вечности и бесконечности.

Видео: YouTube/NASA