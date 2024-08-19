  1. Главная
Над Петербургом и Ленобластью наблюдали суперлуние
Сегодня, 8:56
Суперлунием называют моменты, когда полнолуние совпадает с перигеем.

В ночь на 8 октября в небе над Петербургом и Ленобластью заметили суперлуние. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

По информации tg-канала "Лахта Центра", в этом году в следующие разы явление получится увидеть 5 ноября и 5 декабря. Суперлунием называют моменты, когда полнолуние совпадает с перигеем – максимальным приближением Луны к Земле. Местные жители поделились кадрами из Ломоносова и Рощино. 

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Андрей) 

Ранее мы сообщили о том, что 30 сентября жители Петербурга и Ленобласти поделились лучшими кадрами северного сияния. 

Главное фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (veryredfox) 

