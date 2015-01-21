Петербуржцы заметили в небе "дьявольские" волнообразные облака

Специалисты утверждают, что речь идет о редкой разновидности облаков — асператусах, характеризующихся отчетливой волнистостью структуры.

Подписчица сообщества "ДТП-ЧП-СПб" в социальной сети ВКонтакте опубликовала фотографии необычайно живописных облаков, наблюдавшихся над парком Героев-Пожарных во Фрунзенском районе. Небосвод оказался покрыт сверкающими серебристыми полосами, сквозь которые пробивался закат солнца.

Пользователи высказали предположение, что необычный вид неба вызван дымом, распространившимся после произошедшего ранее пожара на лакокрасочном предприятии в Янино, либо смогом от городских загрязнений.

Однако выяснилось, что подобные облака наблюдались одновременно и в других частях города, в частности возле станции метро "Ладожская". Специалисты утверждают, что речь идет о редкой разновидности облаков — асператусах, характеризующихся отчетливой волнистостью структуры. Эти необычные явления внесены в Международный атлас облаков с 2017 года и известны своими необычными оптическими эффектами благодаря различиям в освещении и толщине волн.

Несмотря на устрашающий внешний облик, получивший название "дьявольские", асператусы не несут угрозы. Обычно они постепенно исчезают сами собой, не приводя к серьезным погодным катаклизмам вроде штормов или сильных ветров.

Интересно отметить, что сегодняшняя красота небес совпала с ухудшением погодных условий в регионе. Согласно прогнозам метеорологов, Петербург ожидает дождь и усиленный ветер. Уже завтра возможны грозы с порывистым ветром скоростью до 18 м/с.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб