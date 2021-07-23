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На заводе в Янино пожар локализовали на площади 800 кв.м

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Сгорело несколько гражданских автомобилей.

Около четырех часов дня пожар на лакокрасочном заводе "Пигмент" в Янино был локализован. Об этом сообщили в Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области. 

Ранее на место пожара был направлен поезд с 180 тоннами воды. Общая площадь пожара составляет 800 кв.м, также сгорело несколько гражданских автомобилей. Информация о пострадавших не поступала.

Мобильная лаборатория Госэконадзора Ленобласти проведет отбор проб атмосферного воздуха в Янино для анализа на содержание ПДК. 

Фото и видео: Telegram/ Правопорядок и безопасность ЛО

Теги: завод, пожар на заводе пигмент, янино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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