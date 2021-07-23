Для тушения пожара в Янино направлен пожарный поезд с 180 тоннами воды

На движение пассажирских поездов ситуация не влияет.

Пожарный поезд Октябрьской железной дороги (ОЖД) направлен для оказания помощи в ликвидации возгорания в поселке Янино Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания на лакокрасочном заводе в поселке городского типа Янино (Ленинградская область) направлен пожарный поезд. В составе поезда более 180 тонн воды и более 2,5 тонн пенообразователя.

На движение пассажирских поездов ситуация не влияет. Угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет.

Также городской прокуратурой инициированы проверочные мероприятия по факту пожара.

Видео: прокуратура Ленинградской области