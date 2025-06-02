Видео: в Янино горит лакокрасочный завод

Заявка о возгорании поступила в 13:30.

Во Всеволожском районе Ленинградской области 2 июня произошёл крупный пожар. Очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии и видео с черными клубами дыма.

По предварительной информации, в Янино на Шоссейной улице, 108/1 горит лакокрасочный завод "Пигмент". На месте уже работают сотрудники МЧС. Заявка о возгорании поступила в 13:30. Обстоятельства пожара выясняются.

На лакокрасочном заводе "Пигмент" производят порошковые краски, смолы и лаки.

Ранее в Петербурге пожар на заводе "Авангард" тушили 6 часов.

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Видео: Telegram/ Мегаполис