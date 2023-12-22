Ледяные цветы "распустились" на Выборгском заливе

Подобные "бутоны" изо льда возникают лишь при определённых условиях.

Жители Выборга распространили фотографии удивительного явления – ледяных фигур, напоминающих цветы. Снимки опубликовали в социальных сетях.

Подобные "бутоны" изо льда возникают лишь при определённых условиях. Судя по снимкам, покров льда достаточно прочный, чтобы позволить туристам ходить по нему, не опасаясь испортить его уникальную красоту.

Учёные объясняют, что "ледяные цветы" состоят из тонких пластинок льда с узорами. Они формируются из кристаллов воды под влиянием колебаний температуры. Чтобы эти цветы начали расцветать на поверхности льда, его слой должен быть особенно тонким, лёд должен иметь температуру близкую к 0°C, а воздух - ниже минус 20°C. При этом погода должна быть абсолютно безветренной.

Ранее мы сообщили о том, что "Ласточки" из Петербурга до Выборга с 1 февраля будут курсировать ежедневно.

Фото: ВКонтакте / Выборг ВКонтакте