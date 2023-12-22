"Ласточки" из Петербурга до Выборга с 1 февраля будут курсировать ежедневно

С 1 февраля ряд поездов по маршруту от Санкт-Петербурга до Выборга будет курсировать ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.
Две пары электропоездов "Ласточка", курсирующие по субботам и воскресеньям, назначаются и по рабочим дням. Таким образом данные поезда будут курсировать на ежедневной основе.
С 1 февраля назначаются по рабочим дням и будут курсировать "ежедневно":
– №7919 (ежедневно) Финляндский вокзал 17:02 – Выборг 18:14;
– №7923 (ежедневно) Финляндский вокзал 20:05 – Выборг 21:17.
– №7920 (ежедневно) Выборг 18:35 – Финляндский вокзал 19:47;
– №7926 (ежедневно) Выборг 22:12 – Финляндский вокзал 23:24.
Напоминаем, что в связи с открытием станции метро "Ладожская" изменится расписание электричек. Электропоезда возвращаются к прежнему маршруту без заезда на Финляндский вокзал.
Фото: СЗППК
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