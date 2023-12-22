"Ласточки" из Петербурга до Выборга с 1 февраля будут курсировать ежедневно

Ранее они курсировали по выходным.

С 1 февраля ряд поездов по маршруту от Санкт-Петербурга до Выборга будет курсировать ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Две пары электропоездов "Ласточка", курсирующие по субботам и воскресеньям, назначаются и по рабочим дням. Таким образом данные поезда будут курсировать на ежедневной основе.

С 1 февраля назначаются по рабочим дням и будут курсировать "ежедневно":

– №7919 (ежедневно) Финляндский вокзал 17:02 – Выборг 18:14;

– №7923 (ежедневно) Финляндский вокзал 20:05 – Выборг 21:17.

– №7920 (ежедневно) Выборг 18:35 – Финляндский вокзал 19:47;

– №7926 (ежедневно) Выборг 22:12 – Финляндский вокзал 23:24.

Напоминаем, что в связи с открытием станции метро "Ладожская" изменится расписание электричек. Электропоезда возвращаются к прежнему маршруту без заезда на Финляндский вокзал.

Фото: СЗППК