В ночь на 20 августа петербуржцы могут наблюдать суперлуние

Ночью 20 августа петербуржцы могут наблюдать редкое астрономическое явление – сочетание суперлуния и голубой луны. Яркую Луну заснял корреспондент "Петербургского дневника".
Такое сочетание происходит довольно редко, чаще – каждое 10-летие, иногда – раз в 20 лет. Следующая "пара" лун, предположительно, ожидается в январе и марте 2037 года.
Суперлуние как явление впервые выделил астролог Ричард Нолле в 1979 году. Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче.
Ранее жители Петербурга и Ленобласти наблюдали северное сияние.
Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все