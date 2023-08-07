В ночь на 20 августа петербуржцы могут наблюдать суперлуние

Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче.

Ночью 20 августа петербуржцы могут наблюдать редкое астрономическое явление – сочетание суперлуния и голубой луны. Яркую Луну заснял корреспондент "Петербургского дневника".

Такое сочетание происходит довольно редко, чаще – каждое 10-летие, иногда – раз в 20 лет. Следующая "пара" лун, предположительно, ожидается в январе и марте 2037 года.

Суперлуние как явление впервые выделил астролог Ричард Нолле в 1979 году. Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче.

Ранее жители Петербурга и Ленобласти наблюдали северное сияние.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)