Александр Дрозденко поделился кадрами мистического суперлуния у крепости Орешек

Явление можно наблюдать несколько раз в год.

В небе над Ладогой заметили мистическое суперлуние. Жёлто-оранжевый шар на фоне чёрного неба привлёк внимание любителей природных красот. Завораживающими кадрами поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Фото сделаны вблизи Шлиссельбурга и крепости Орешек. Отметим, что суперлуние можно наблюдать несколько раз в год. Оно вызвано совпадением фазы полнолуния с максимальным приближением Луны к Земле.

За текущий месяц жителей 47-ого региона ждёт сразу 2 суперлуния: первое из них, которое и запечатлено на фото, называется "Осетровым". Второй раз наблюдать огромную луну можно будет 30 августа.

Ранее рыбакам рассказали, когда лучше ловить рыбу в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко