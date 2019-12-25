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Александр Дрозденко поделился кадрами мистического суперлуния у крепости Орешек
Сегодня, 9:54
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Александр Дрозденко поделился кадрами мистического суперлуния у крепости Орешек

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Явление можно наблюдать несколько раз в год.

В небе над Ладогой заметили мистическое суперлуние. Жёлто-оранжевый шар на фоне чёрного неба привлёк внимание любителей природных красот. Завораживающими кадрами поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Фото сделаны вблизи Шлиссельбурга и крепости Орешек. Отметим, что суперлуние можно наблюдать несколько раз в год. Оно вызвано совпадением фазы полнолуния с максимальным приближением Луны к Земле.

За текущий месяц жителей 47-ого региона ждёт сразу 2 суперлуния: первое из них, которое и запечатлено на фото, называется "Осетровым". Второй раз наблюдать огромную луну можно будет 30 августа.

Ранее рыбакам рассказали, когда лучше ловить рыбу в Петербурге и Ленобласти. 

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

 

Теги: ленинградская область, суперлуние
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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