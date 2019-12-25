Рыбакам рассказали, когда лучше ловить рыбу в Петербурге и Ленобласти

Согласно прогнозам специалистов, этот месяц обещает насыщенный клев и увлекательные рыболовные переживания.

Ловля рыбы станет особенно удачной для рыбаков в августе, сообщили представители "Леноблводоканала".

С начала августа и до его первой декады, с 1 по 3 числа, рыбакам придется подождать более удачных дней для рыбалки. Однако уже с 4 августа начинается период повышенного клева, который будет продолжаться до 8 числа. Это отличный шанс для тех, кто мечтает поймать сома, щуку или крупного сазана.

После небольшого перерыва, с 9 по 11 августа, клев также останется на приемлемом уровне. Особенно удачным предстанет период с 20 по 26 августа, когда специалисты прогнозируют самый активный клев за весь месяц.

Тем, кто планирует выезд на природу с целью рыбной ловли, стоит избегать следующих дат: 2, 12 и 18 августа, когда клев будет не столь активным, как хотелось бы. Также не стоит забывать про средние числа месяца и его финальные дни. С 13 по 17 августа и с 29 по 31 числа ожидается плохой клев.

Ранее сообщалось, что петербуржцы переходят на консервы из-за подорожания рыбы.

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