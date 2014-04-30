Жители Петербурга и Ленобласти поделились лучшими кадрами северного сияния

Даже несмотря на яркую городскую иллюминацию, у петербуржцев был шанс насладиться зрелищем и сделать красивые снимки.

Вечером 29 сентября жители Петербурга и Ленинградской области наблюдали редкое природное явление — северное сияние. Яркие вспышки формируются в верхних слоях атмосферы благодаря взаимодействию солнечного ветра и магнитного поля нашей планеты. Явление сопровождает магнитную бурю и способно продолжаться несколько дней. Как выглядело осеннее северное сияние в двух соседних регионах — смотрите в специальной фото-подборке.

Даже несмотря на яркую городскую иллюминацию, у петербуржцев был шанс насладиться зрелищем и сделать красивые снимки.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербург - это мой город! | Питер | СПБ (gdeanton_)

Фото: ВКонтакте / Ржевка - Красногвардейский район СПб

Наиболее отчетливо природное явление наблюдается в черте города с преимущественно одно- и двухэтажной застройкой.

Фото: ВКонтакте / Колпино | Новости

Фото: ВКонтакте / Сестрорецк

Фото: ВКонтакте / Сертолово онлайн

Явление зафиксировали и в Ленинградской области. Наиболее яркие вспышки были отмечены во Всеволожском, Волховском и Кингисеппском районах.

\

Фото: ВКонтакте / Подслушано Мурино ● Девяткино (Olik Zveric (aurora_hunter)

Фото: ВКонтакте / Волхов (Михаил Гордеев)



Фото: ВКонтакте / Деревни Горки Романовка Руссолово Бугры Гатчина (Яна Бжицких)

Фото: ВКонтакте / Кингисепп 24

Главное фото: Telegram / Kp1fanshub