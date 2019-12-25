Светлана Ходченкова возглавила список лучших актрис десятилетия

На втором месте оказалась Александра Бортич.

Издание "Бюллетень кинопрокатчика" назвало лучших российский актрис десятилетия. Первое место заняла Светлана Ходченкова, которая отметилась рекордным количеством главных ролей и получила премию "Золотой Орел" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Довлатов".

На втором месте оказалась Александра Бортич. Пять самых популярных лент с ее участием посмотрели более 30 млн зрителей. Тройку лидеров замкнула Елена Лядова. Она сыгралах в таких громких хитах, как "Елена", "Левиафан" и "Географ глобус пропил".

В топ-5 списка издания "Бюллетень кинопрокатчика" также попали Вера Брежнева и Кристина Асмус. Кроме них отметились Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Анна Михалкова и Ирина Горбачева.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как число проектов, в которых приняла участие актриса, число главных ролей, роли в зарубежных фильмах, вовлеченность в рекламные кампании, награды на кинопремиях и фестивалях, число подписчиков в Instagram, общий бюджет пяти самых дорогих картин с участием актрисы и просмотры пяти самых успешных фильмов.

Ранее мы писали, что Данила Козловский стал актером десятилетия.

Фото: Instagram / svetlana_khodchenkova