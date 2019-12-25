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Данила Козловский возглавил рейтинг главных российских актеров
Сегодня, 11:40
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Alena_Zinovieva

Данила Козловский возглавил рейтинг главных российских актеров

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Всего в список попали 10 человек.

Издание "Бюллетень кинопрокатчика" опубликовало рейтинг лучших российских актеров 2020 года. Первое место в списке занял Данила Козловский. По данным специалистов, за последние 10 лет именно он был самым востребованным среди режиссеров и сыграл наибольшее количество ролей. Также Данила снимается в рекламе.

На втором месте оказался Александр Петров. Тройку лидеров замкнул Петр Федоров.

Всего в список попали 10 человек. В их числе – Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Федор Бондарчук, Милош Бикович и др.

Главными критериями при составлении рейтинга стали востребованность артиста и его популярность. Также учитывалось количество работ, в которых был задействован актер, и количество сыгранных ролей на протяжении года. Немаловажным стало участие актера в рекламных и социальных кампаниях, а также его активность в соцсетях, количество подписчиков, лайков и комментариев. Кроме того, учитывалось количество наград и премий.

Ранее мы писали, что Собчак вновь стала самым богатым Instagram-блогером России.

Фото: Instagram / danilakozlovsky

Теги: бюллетень кинопрокатчика, данила козловский, рейтинг
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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парень в форме

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