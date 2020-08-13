Она считает, что Лукашенко может довести страну до гражданской войны.

Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку. Заявление она сделала в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что в никто из жителей республики не хочет крови и революции. Причиной массовых протестов и недовольства населения является желание Александра Лукашенко остаться у власти любой ценой.

Уходи, пока не стало слишком поздно, пока не бросил народ в страшную бездну. Светлана Алексиевич, писательница

Она пояснила, что под "бездной" она имеет ввиду гражданскую войну.

Также Алексиевич признала победу Светланы Тихановской на минувших президентских выборах.

Ранее Польша призвала НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.

Видео: Youtube / TUT.BY. Политика